Fenerbahçe'den Dünya Diyabet Günü için Zenit Maçında Anlamlı Adım

Fenerbahçe Spor Kulübü, cuma günü Zenit ile karşılacağı özel müsabakanın seremonisine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle 25 diyabetli çocuk ile çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Dünya Diyabet Günü için Zenit Maçında Anlamlı Adım
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14 Kasım 2024 16:23
Son güncelleme 14 Kasım 2024 16:27
SPORX ÖZEL - Diyabetin bir hastalık olmadığına ve diyabetli çocukların eğitim, spor hayatlarına sağlıkla devam etmesine yönelik farkındalık yaratmak isteyen Fenerbahçe, bu çocukları milyonlarla buluşturmak adına bu adımı atıyor.

Fenerbahçe'nin bu kıymetli adımından haberdar olan Rus asıllı diyabetli bir çocuğun da Zenit kulübüne ulaşıp cuma günü oynacak maçta seremonide yer almak istediğini ilettiği; bu haberle birlikte harekete geçen Fenerbahçe'nin Rus asıllı Zenit taraftarı çocukla iletişime geçerek onu da seremoniye çıkaracağı öğrenildi.

Cuma günü Zenitli çocukla birlikte 25 diyabetli çocuğun yer alacağı seremoniyle birlikte Fenerbahçe, diyabetin bir hastalık olmadığını tüm çocuklarla birlikte vurgulayacak.

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