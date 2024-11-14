Fenerbahçe'den Dünya Diyabet Günü için Zenit Maçında Anlamlı Adım

SPORX ÖZEL - Diyabetin bir hastalık olmadığına ve diyabetli çocukların eğitim, spor hayatlarına sağlıkla devam etmesine yönelik farkındalık yaratmak isteyen Fenerbahçe, bu çocukları milyonlarla buluşturmak adına bu adımı atıyor.
Fenerbahçe'nin bu kıymetli adımından haberdar olan Rus asıllı diyabetli bir çocuğun da Zenit kulübüne ulaşıp cuma günü oynacak maçta seremonide yer almak istediğini ilettiği; bu haberle birlikte harekete geçen Fenerbahçe'nin Rus asıllı Zenit taraftarı çocukla iletişime geçerek onu da seremoniye çıkaracağı öğrenildi.
Cuma günü Zenitli çocukla birlikte 25 diyabetli çocuğun yer alacağı seremoniyle birlikte Fenerbahçe, diyabetin bir hastalık olmadığını tüm çocuklarla birlikte vurgulayacak.
Fenerbahçe'nin bu kıymetli adımından haberdar olan Rus asıllı diyabetli bir çocuğun da Zenit kulübüne ulaşıp cuma günü oynacak maçta seremonide yer almak istediğini ilettiği; bu haberle birlikte harekete geçen Fenerbahçe'nin Rus asıllı Zenit taraftarı çocukla iletişime geçerek onu da seremoniye çıkaracağı öğrenildi.
Cuma günü Zenitli çocukla birlikte 25 diyabetli çocuğun yer alacağı seremoniyle birlikte Fenerbahçe, diyabetin bir hastalık olmadığını tüm çocuklarla birlikte vurgulayacak.