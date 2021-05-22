Fenerbahçe'den Doğan Alemdar için ikinci hamle!

Feenrbahçe, Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar'ın peşini bırakmıyor…



Sarı-Lacivertliler, 18 yaşındaki kalecicisi için Kayserispor ile önümüzdeki günlerde bir kez daha masaya oturacak.



BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR



Geride bıraktığımız sezonda başarılı bir grafik çizen Doğan ile Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ta yakından ilgileniyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Genç kaleci bu sezon ligde Kayserispor formasıyla çıktığı 28 maçta 35 gol yedi, 9 kez de kalesini gole kapattı.



