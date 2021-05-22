Fenerbahçe'den Doğan Alemdar için ikinci hamle!

Fenerbahçe, Kayserispor'un 18 yaşındaki genç file bekçisi Doğan Alemdar için ısrarlarını sürdürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Doğan Alemdar için ikinci hamle!
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22 Mayıs 2021 13:21
Doğan Alemdar
Doğan Alemdar
Kayserispor
Feenrbahçe, Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar'ın peşini bırakmıyor…

Sarı-Lacivertliler, 18 yaşındaki kalecicisi için Kayserispor ile önümüzdeki günlerde bir kez daha masaya oturacak.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

Geride bıraktığımız sezonda başarılı bir grafik çizen Doğan ile Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ta yakından ilgileniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç kaleci bu sezon ligde Kayserispor formasıyla çıktığı 28 maçta 35 gol yedi, 9 kez de kalesini gole kapattı.

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