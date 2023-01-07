Fenerbahçe'den dev hamle; Alexis Sanchez

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.



Fransız basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 34 yaşındaki Şilili oyuncu Alexis Sanchez'i gündemine aldı.



FENERBAHÇE KAPIYI ÇALACAK



Sport.fr'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin kısa süre içinde tecrübeli golcü için Marsilya'nın kapısını çalacağı kaydedildi.



Haberde oyuncunun artan yaşı sebebiyle daha fazla Fransa'da forma giyemeyeceğini düşünerek farklı bir maceraya atılabileceği ifade edildi.



SANCHEZ GELİRSE PEDRO YOLCU



Öte yandan sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Joao Pedro'nun gönderilmesinin de gündemde olduğu belirtildi.



7 GOL KAYDETTİ



Marsilya'da Igor Tudor'un düzenli olarak forma verdiği başarılı oyuncunun bu sezon Fransız ekibinde 7 golü var.



Yaz transfer döneminde Inter'den ayrılma kararı alan Sanchez ile Galatasaray da yoğun şekilde ilgilenmişti ancak Şilili oyuncu tercihini Marsilya'dan yana kullanmıştı.





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