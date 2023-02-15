Fenerbahçe'den destek transferi: Bertuğ Yıldırım

Deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un forveti Bertuğ Yıldırım için harekete geçen Fenerbahçe, yıldız oyuncu için ısrarını sürdürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den destek transferi: Bertuğ Yıldırım
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15 Şubat 2023 09:10
Fenerbahçe, daha önce de takip ettiği Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler, 20 yaşındaki santraforu bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Ancak Hatayspor istediği şartlar oluşmazsa Bertuğ Yıldırım'ı bonservisiyle vermek istemiyor. İki kulüp arasındaki ilk görüşmelerin yapıldığı ve Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bu rakamı az bulan Hatayspor Yönetimi ise 8 milyon Euro talep etti.

YERLİ HAALAND YORUMU YAPMIŞTI

Hatayspor yıldız oyuncusunu opsiyon maddesi koydurarak kiralamaya sıcak bakıyor. Akdeniz ekibi sezon sonuna kadar kiralık olarak göndereceği oyuncusunun sözleşmesine 8 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon maddesi koydurmak istiyor. Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu ve şuan Hatayspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Volkan Demirel, Bertuğ Yıldırım için 'Yerli Haaland' yorumu yapmıştı.

BU SEZON 4 GOL VE 2 ASİST ÜRETTİ

Bu sezon 16 Süper Lig maçında görev yapan 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç golcü 2021 yılında Sarıyer'den Hatayspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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