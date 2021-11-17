Fenerbahçe'den derbide dört dörtlük savunma

Fenerbahçe'nin derbi planı kağıt üzerinde büyük ölçüde şekillendi. Sarı-lacivertliler, hafta sonuna kadar yapılan çalışmalar sonuç verirse, savunmada 4'lü defans düzenine geçebilecek.Sarı-lacivertliler, 3'lü savunma sistemi ile özellikle son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadı. İki kanadın geri dönemediği pozisyonlarda rakipler sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor maçında olduğu gibi rakibin bir kere savunma arkasına top atması Fenerbahçe'nin gardını düşürmeye yetebiliyor.Teknik direktör Vitor Pereira'nın bu nedenle Galatasaray derbisinde daha güçlü savunma ve defansif anlamda etkili bir orta saha ile çıkacağı öğrenildi. Portekizli teknik adamın, Nazım ve Novak'ın bekte olacağı 4'lü savunma hattının çalışmalarını yaptıracak. Milli takımdan dönen isimlerin takıma katılması sonrası bu taktiğin pratiği yapılacak.Galatasaray'da başta Kerem olmak üzere çok etkili kanat oyuncuları olmasının, 3'lü savunma hattını çok zorlayabileceği düşünülüyor ve bu durumun telafisinin kolay olmayacağı düşünülüyor. Bu nedenle bu isimleri durdurmak adına iki savunma bekinin önünde Osayi ve Ferdi'nin oynaması planlanıyor. Bu sezon iki kanadı iki yönlü olarak kullanmaya çalışan ikili, derbide Novak ve Nazım ikilisinden destek alacak. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in de ikinci yarı oyuna dahil olması bekleniyor.Sarı lacivertliler deplasmandaki derbide sabırla ve yüksek konsantrasyonla oynayıp maçı kazanmayı hedefliyor. Maçtaki düğümün son yarım saatte çözüleceği düşünülüyor.Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri Rossi olacak. Sürati ve çabukluğu ile dikkat çeken Uruguaylı futbolcunun, sevdiği boşlukları bu maç bulması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Dolu tribünler önünde daha ofansif oynaması beklenen Cim-Bom'un bırakacağı olası boşluklarda Rossi'nin etkili olması hedefleniyor.