Fenerbahçe'den derbi zaferi sonrası flaş paylaşım!

Fenerbahçe'nin Galatasaray galibiyeti sonrası paylaşımı 👇 https://t.co/t8eriq16M3



— Sporx (@sporx) February 18, 2022

Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 64-49 kazandı.Karşılaşma sonrası Fenerbahçe resmi hesabı flaş bir paylaşımda bulundu.Sarı lacivertli takım yaptığı paylaşımda, "Her zaman her yerde en büyük Fener!" ifadelerine yer verildi.İşte o paylaşım: