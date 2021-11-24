Fenerbahçe'den deplasmanda 17 sayı fark!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını 87-70 mağlup etti.
Gdynia Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 23-23 tamamlanan maçta sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.
Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve son çeyreğe 65-57 önde giren Fenerbahçe Safiport, salondan 87-70 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.
Gdynia Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 23-23 tamamlanan maçta sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.
Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve son çeyreğe 65-57 önde giren Fenerbahçe Safiport, salondan 87-70 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.