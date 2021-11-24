Fenerbahçe'den deplasmanda 17 sayı fark!

Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Avrupa Ligi'nde deplasmanda VBW Arka Gdynia'yı 87-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den deplasmanda 17 sayı fark!
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24 Kasım 2021 21:51
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını 87-70 mağlup etti.

Gdynia Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 23-23 tamamlanan maçta sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve son çeyreğe 65-57 önde giren Fenerbahçe Safiport, salondan 87-70 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.


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