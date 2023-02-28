Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele öncesi Kayseri İl Güvenlik Kurulu karar alarak, sarı-lacivertli taraftarların stada alınmayacağını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, bu karara tepki gösterdi.



Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Kayserispor maçına taraftarımızın alınmamasına yönelik karar kabul edilemez. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz." denildi.



İşte sarı-lacivertli kulübün açıklaması:



Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.



Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır.



Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.



Fenerbahçe, Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür.



Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz.



Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.



"OLDU OLACAK FUTBOLU DA YASAKLASINLAR"



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da karara sert tepki gösterdi.



Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe seyircisi alınmayacakmış. Bu çok yanlış bir karar. Oldu olacak futbolu da yasaklasınlar! Ve şampiyonu şimdiden açıklasınlar!.." ifadelerini kullandı.





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