Fenerbahçe'den Dennis Man hamlesi

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, sağ kanat için girişimlerini sürdürüyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Parma'da forma giyen Rumen oyuncu Dennis Man için girişimlerini sıklaştırdı.
6 MİLYON EURO'DAN AZ TEKLİF
Haberde, Fenerbahçe'nin Dennis Man için Parma'ya 6 milyon euro'dan az bir ücret önerdiği yazılırken Parma'nın bu teklifi yeterli görmediği belirtildi.
24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Parma formasıyla Serie B'de çıktığı 28 maçta 6 gol 2 asist kaydetti.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Parma'da forma giyen Rumen oyuncu Dennis Man için girişimlerini sıklaştırdı.
6 MİLYON EURO'DAN AZ TEKLİF
Haberde, Fenerbahçe'nin Dennis Man için Parma'ya 6 milyon euro'dan az bir ücret önerdiği yazılırken Parma'nın bu teklifi yeterli görmediği belirtildi.
24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Parma formasıyla Serie B'de çıktığı 28 maçta 6 gol 2 asist kaydetti.