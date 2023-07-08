Fenerbahçe'den Dennis Man hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Parma'da forma giyen Dennis Man'ı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Dennis Man hamlesi
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08 Temmuz 2023 21:49
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, sağ kanat için girişimlerini sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Parma'da forma giyen Rumen oyuncu Dennis Man için girişimlerini sıklaştırdı.

6 MİLYON EURO'DAN AZ TEKLİF

Haberde, Fenerbahçe'nin Dennis Man için Parma'ya 6 milyon euro'dan az bir ücret önerdiği yazılırken Parma'nın bu teklifi yeterli görmediği belirtildi.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Parma formasıyla Serie B'de çıktığı 28 maçta 6 gol 2 asist kaydetti.



 
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