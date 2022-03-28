Fenerbahçe'den De Colo için açıklama!

Fenerbahçe Beko, Baskonia maçında sakatlanan Nando De Colo için bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den De Colo için açıklama!
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28 Mart 2022 16:04
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki Baskonia karşılaşmasında sakatlanan Nando De Colo için bir açıklama paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli yıldızın sol baldırında kas yaralanması saptandığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Fenerbahçe Beko'nun 23 Mart Çarşamba günü Vitoria-Gasteiz'de oynadığı Baskonia karşılaşmasında sakatlanan Fransız oyuncumuz Nando De Colo'nun Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol baldırda kas yaralanması saptanmıştır.

Nando De Colo'nun durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir."

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