Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için 5 milyon euroluk teklif yapan CSKA Moskova'yı geri çevirdi.



Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan ise Torino, sezonun son bölümünde adeta patlama yapan Mert Hakan Yandaş'ın peşine düşmüştü. İlk adım CSKA'dan geldi, 5 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Ancak Fenerbahçe Yönetimi beklendiği gibi bu teklife olumsuz yanıt verdi.



Sarı-Lacivertliler, Rus ekibine gönderdiği mesajda Mert Hakan'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu belirtip, bu fiyata satılmasının imkansız olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki günlerde yıldız futbolcu için yeni teklifler gelmesi muhtemel.







