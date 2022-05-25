Fenerbahçe'den CSKA'ya Mert Hakan Yandaş cevabı

Rus ekibi CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin 8 numarası Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için 5 milyon euroluk teklif yaptı ancak sarı lacivertliler bu teklifi yetersiz bularak reddetti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den CSKA'ya Mert Hakan Yandaş cevabı
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25 Mayıs 2022 09:57
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için 5 milyon euroluk teklif yapan CSKA Moskova'yı geri çevirdi.

Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan ise Torino, sezonun son bölümünde adeta patlama yapan Mert Hakan Yandaş'ın peşine düşmüştü. İlk adım CSKA'dan geldi, 5 milyon Euro'luk teklif yapıldı. Ancak Fenerbahçe Yönetimi beklendiği gibi bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Sarı-Lacivertliler, Rus ekibine gönderdiği mesajda Mert Hakan'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu belirtip, bu fiyata satılmasının imkansız olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki günlerde yıldız futbolcu için yeni teklifler gelmesi muhtemel. 

 

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