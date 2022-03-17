Fenerbahçe'den Cristian Ramirez hamlesi

Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Krasnodar'da forma giyen yıldız oyuncu Cristian Ramirez için harekete geçti. Ekvadorlu futbolcunun menajeri ile temas kuruldu. Şartlarda anlaşma sağlanırsa transfer gerçekleşecek. Bilindiği gibi kurallar gereği Süper Lig'den herhangi bir kulüp Rusya ve Ukrayna Ligi'nden herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalayabiliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Cristian Ramirez hamlesi
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17 Mart 2022 11:10
Ali Koç başkanlığında bu sezon gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla taraftarını kahreden sarı-lacivertliler, son olarak Krasnodar forması giyen, sol bek Cristian Ramirez'in peşine düştü.

CRISTIAN RAMIREZ FENERBAHÇE'YE

Fenerbahçe Yönetimi'nin Ekvadorlu yıldızın menajeri ile bir araya geldiği öğrenildi. 27 yaşındaki yıldızın menajeri ile temasların sürdüğü ve şartlarda anlaşmanın oluşması durumunda imzaların atılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE İLE DAHA ÖNCE GÖRÜŞTÜ

21 kez Ekvador Milli Takım forması giyen Ramirez, 2018 yılında da gündeme gelmişti. 4 yıl önce İstanbul'a gelen Ramirez Fenerbahçe ile görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon Krasnodar'da 13 kez forma giyen tecrübeli oyuncunun gol ve asisti bulunmuyor. 

FENERBAHÇE 1 YABANCI DAHA ALABİLİR

Bilindiği gibi kurallar gereği Süper Lig'den herhangi bir kulüp Rusya ve Ukrayna Ligi'nden herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalayabiliyor. Fenerbahçe'nin şu anda 13 yabancısı olduğu için 1 transfer yapma hakkı daha bulunuyor. 

SON 2 MAÇTIR KADRO DIŞI

Bu sezon Krasnodar formasıyla toplam 13 maça çıkan Cristian Ramirez'in skor katkısı bulunmuyor. 27 yaşındaki Ekvadorlu sol bekin son 2 maçtır kadro dışı olması da dikkat çekti.

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