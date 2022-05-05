Fenerbahçe'den Cristian Pavon için yeni hamle!

Gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi.



Sarı lacivertlilerin Cristian Pavon için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Pavon, Daha önce de Fenerbahçe 'nin radarına giren bir isimdi. Ancak Boca Juniors, yıldız oyuncusu için yüksek bonservis bedeli isteyince transferden sonuç çıkmamıştı.



Arjantin basınında yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için bir kez daha harekete geçti. Üstelik bu kez transferin bitmesi çok daha kolay. Çünkü Pavon'un Boca ile olan sözleşmesi önümüzdeki ayın sonunda bitiyor. Arjantin kaynaklarına göre 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Mineiro da devrede. Brezilya ekibinin, bu transfer konusunda çok istekli olduğu kaydedildi.



Bonservisini alamadılar



26 yaşındaki futbolcu, daha önce ülkesi dışına sadece bir kez çıktı. Cristian Pavon, 2019-2020'de ABD ekibi Los Angeles Galaxy formasını kiralık olarak giydi. Yıldız futbolcu burada 35 resmi maçta 14 gol, 9 asistlik harika bir performans sergilemesine rağmen MLS'teki maaş bütçesi kısıtlamaları nedeniyle bonservisi alınamadı. Pavon'un Boca Juniors'tan ayrılık kararı aldığını kulübe bildirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun bir kez daha ülkesi dışına çıkmaya hazırlandığı, ancak bu kez ilk tercihinin Avrupa olduğu belirtildi.



Tek handikap yeni hoca



Fenerbahçe, Pavon transferinde favori konumda. Ancak Sarı-Lacivertliler'de yeni teknik adam konusunda yaşanan belirsizlik en büyük handikap olabilir. Yönetim, Steven Caulker'da yaşanana benzer bir fiyaskoyla karşı karşıya kalmamak için hedefindeki isimlere imza attırmadan önce yeni hocanın gelmesini bekliyor. Bu sürecin uzaması halinde Pavon, başka bir takımı tercih edebilir.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ