Fenerbahçe'den Crespo'ya yeni sözleşme

Fenerbahçe'nin, orta sahanın önemli isimlerinden Miguel Crespo'ya 3 yıllık yeni bir sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'den Crespo'ya yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2023 18:17
Fenerbahçe, Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin, sözleşmesi 2024'te bitecek Portekizli orta sahaya 3 yıllık yeni bir sözleşme teklifinde bulunduğu aktarıldı.

ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR

Miguel Crespo'nun Avrupa'dan birçok talibi olduğu, Fenerbahçe'nin bu nedenle sözleşme uzatma konusunda elini çabuk tutmak istediği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye, 2021 yazında Estoril'den transfer olan Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre aldığı 34 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery