Fenerbahçe'den cimnastik girişimi

Sporun başlangıcı sayılan ve tüm spor dallarının altyapısı olarak kabul edilen Cimnastik branşı, Fenerbahçe Spor Okulları çatısı altında Trump Alışveriş Merkezi'nde eğitimlerine başladı.



Spor eğitimine cimnastik ile başlayan çocuklar ilerleyen yaşlarda farklı bir spor dalına ilgi duyduklarında, cimnastik branşında aldıkları eğitim sayesinde yaşıtlarına göre birkaç adım önde oluyorlar. Büyük bir disiplin gerektiren cimnastik, çocukların esnek bir vücut yapısına sahip olarak koordinasyon, denge ve motor beceri kazanımlarına büyük katkı sağlıyor.



Sporun başlangıcı sayılan ve tüm spor dallarının altyapısı olarak kabul edilen cimnastik branşı, Fenerbahçe Spor Okulları çatısı altında Trump AVM'de eğitimlerine başladı.



Trump AVM B3 katında yer alan Fenerbahçe Jimnastik Spor Okulu, Cumartesi ve Pazar günleri 09.30-19.30 saatleri arasında 2013/2018 yaş grupları, hafta içi 16.30-19.30 saatleri arasında 2013/2020 (ilk 3 ay) yaş gruplarına eğitim sunuyor.





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