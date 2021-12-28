Fenerbahçe'den çifte harekat: Muriqi & Boupendza

Fenerbahçe, Süper Lig 'in ilk yarısını en çok gol beklentisi yaratan (32.53 xG) ve en fazla isabetli şut çeken (106) takımı olarak tamamladı. Ancak bu rakamlar, tabelaya beklendiği kadar iyi yansımadı. Sarı-Lacivertliler 19 maçta 31 gol atarken, sadece 4-0'lık Rizespor maçında 2'den fazla gol sevinci yaşadı.



MURIQI PLANI



Skor üretme konusundaki sıkıntıyı aşmak için kolları sıvayan yönetim, Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza'yı bitirmeye kararlı. Lazio'nun gözden çıkardığı Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istiyordu. Ancak Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin de Kosovalı forvet için devreye girdiği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler her şeye rağmen yıldız futbolcunun kendilerini tercih edeceğini düşünüyor.



MURIQI İLE YETİNMEYECEK



Yönetim, Muriqi ile yetinmeyerek geçen sezonun 22 gollü kralı Boupendza'yı da kiralamak istiyor. 25 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı, kulübü Al-Arabi ile kiralama görüşmeleri sürüyor.











