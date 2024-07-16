Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Satış listesinde

Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen oyuncular da netleşmeye başladı.
CENGİZ YOL AYRIMINA GELDİ
İddiaya göre; Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in yol ayrımında olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, geçen sezon beklentilere tam anlamıyla karşılık veremeyen futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.
JOSE MOURINHO ONAY VERDİ
Jose Mourinho'nun da futbolcunun satışına onay verdiği belirlendi. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Cengiz Ünder için en az 10 milyon Euro gelir beklediği öne sürüldü.
12 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
Toplam 12 gol katkısı yapan futbolcunun Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
CENGİZ YOL AYRIMINA GELDİ
İddiaya göre; Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in yol ayrımında olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, geçen sezon beklentilere tam anlamıyla karşılık veremeyen futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.
JOSE MOURINHO ONAY VERDİ
Jose Mourinho'nun da futbolcunun satışına onay verdiği belirlendi. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Cengiz Ünder için en az 10 milyon Euro gelir beklediği öne sürüldü.
12 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
Toplam 12 gol katkısı yapan futbolcunun Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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