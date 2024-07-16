Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Satış listesinde

Fenerbahçe'de takımdan gidecek ve takıma katılacak isimler büyük merak konusu haline gelirken flaş bir gelişme yaşandı. Cengiz Ünder'in başka bir kulübe satılmasına karar verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı! Satış listesinde
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16 Temmuz 2024 09:58
Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen oyuncular da netleşmeye başladı.

CENGİZ YOL AYRIMINA GELDİ

İddiaya göre; Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in yol ayrımında olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, geçen sezon beklentilere tam anlamıyla karşılık veremeyen futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.

JOSE MOURINHO ONAY VERDİ

Jose Mourinho'nun da futbolcunun satışına onay verdiği belirlendi. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Cengiz Ünder için en az 10 milyon Euro gelir beklediği öne sürüldü.

12 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Toplam 12 gol katkısı yapan futbolcunun Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 



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