Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a: Samet Akaydin

Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a: Samet Akaydin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2025 01:28
Son güncelleme 24 Ocak 2025 01:42
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi yaşandı. 

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.

Haberde, oyuncu ve Rize ekibinin de 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Samet Akaydin'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?
 Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery