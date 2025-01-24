Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a: Samet Akaydin

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi yaşandı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.
Haberde, oyuncu ve Rize ekibinin de 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Samet Akaydin'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.
Haberde, oyuncu ve Rize ekibinin de 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Samet Akaydin'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.