Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a: Samet Akaydin

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.



Haberde, oyuncu ve Rize ekibinin de 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.



Samet Akaydin'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



BU SEZON NE YAPTI?



Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de ayrılık gelişmesi yaşandı.