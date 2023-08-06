Fenerbahçe'den Carrasco çıkarması!

Fenerbahçe'den taraftarı ayağa kaldıracak bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen Yannick Carrasco'nun peşine düştü. Kanarya, İspanyol deviyle resmi görüşmelere başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'den Carrasco çıkarması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2023 11:44
Transferde büyük düşünen Fenerbahçe nokta atışı bir takviye yapmak için düğmeye bastı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor. Hücum hattına dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek isteyen Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

CARRASCO OPERASYONU

Fenerbahçe, Atletico Madrid'in yıldızı Yannick Carrasco'yu renklerine bağlamak istiyor. Sarı-lacivertliler, Belçikalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için temaslarda bulunuyor. Transferde ısrarcı olan yönetim, resmi adımları hafta içinde atacak. Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, İspanya'ya çıkarma yapacak ve Atletico Madrid ile resmi görüşmelere başlayacak.

BARCELONA DA TALİP 

İspanyol basını, Carrasco'yu Barcelona'nın da istediğini ancak FFP nedeniyle işinin kolay olmadığını duyurdu.

Haberde; 'Barcelona olmazsa Fenerbahçe, Yannick için en büyük olasılık' denildi.

SEZON PERFORMANSI 

Carrasco, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 44 resmi maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

CARRASCO'NUN KARİYERİ

Futbola Belçika'da Diegem kulübünün altyapısında başlayan kanat sağ ayaklı kanat oyuncusu, daha sonra sırasıyla Genk, Monaco, Atletico Madrid ve Dalian Professional'de forma giydi. Belçikalı yıldız, 2020'de Çin ekibi Dalian Professional'den tekrardan Atletico Madrid'e döndü. Barcelona'nın da gündeminde olan Carrasco'nun Atletico Madrid ile mevcut sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.  



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery