Fenerbahçe'den Can Bartu için anma mesajı

Fenerbahçe Kulübü, efsane isimlerinden Can Bartu'nun vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş, efsanemiz Can Bartu'yu aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.









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