Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp hamlesi

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp hamlesi
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08 Temmuz 2021 09:35
Fenerbahçe, U19 Milli Takımı'nın sol beki Çağtay Kurukalıp'ı geleceğe yatırım için kadrosuna katmayı hedefliyor.

2018 yılında profesyonel olduğu Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 2002 doğumlu oyuncunun transferinin 1-2 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Transferin açıklanmasının ardından Kasımpaşa 50 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı alır almaz bir Süper Lig kulübüne kiralayacak.




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