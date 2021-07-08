Fenerbahçe, U19 Milli Takımı'nın sol beki Çağtay Kurukalıp'ı geleceğe yatırım için kadrosuna katmayı hedefliyor.
2018 yılında profesyonel olduğu Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 2002 doğumlu oyuncunun transferinin 1-2 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.
Transferin açıklanmasının ardından Kasımpaşa 50 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.
Öte yandan Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı alır almaz bir Süper Lig kulübüne kiralayacak.
2018 yılında profesyonel olduğu Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 2002 doğumlu oyuncunun transferinin 1-2 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.
Transferin açıklanmasının ardından Kasımpaşa 50 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.
Öte yandan Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp'ı alır almaz bir Süper Lig kulübüne kiralayacak.