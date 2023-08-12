Fenerbahçe'den çağrı: ''Kendinize kulüp bulun''

Fenerbahçe yönetimi yapılacak transferler kadar gidecek oyuncuları da netleştirmek istiyor
Bu anlamda Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao ile Gustavo Henrique'ye kapıyı gösterdi.
İki oyuncuya da "sizi kadroda düşünmüyoruz. Kendinize kulüp bulun" denildi. Gustavo ve Arao, kendilerine gelen teklifleri kabul etmemişti.
Brezilyalı iki isminde Fenerbahçe ile olan sözleşmeleri 2024 yılında sona erecek.
Bu anlamda Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao ile Gustavo Henrique'ye kapıyı gösterdi.
İki oyuncuya da "sizi kadroda düşünmüyoruz. Kendinize kulüp bulun" denildi. Gustavo ve Arao, kendilerine gelen teklifleri kabul etmemişti.
Brezilyalı iki isminde Fenerbahçe ile olan sözleşmeleri 2024 yılında sona erecek.