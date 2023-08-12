Fenerbahçe'den çağrı: ''Kendinize kulüp bulun''

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezonda düşünmediği Willian Arao ile Gustavo Henrique'ye yönetimden kendilerine kulüp bulmaları yönünde talep geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den çağrı: ''Kendinize kulüp bulun''
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12 Ağustos 2023 11:40
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 11:48
Fenerbahçe yönetimi yapılacak transferler kadar gidecek oyuncuları da netleştirmek istiyor

Bu anlamda Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao ile Gustavo Henrique'ye kapıyı gösterdi.

İki oyuncuya da "sizi kadroda düşünmüyoruz. Kendinize kulüp bulun" denildi. Gustavo ve Arao, kendilerine gelen teklifleri kabul etmemişti.

Brezilyalı iki isminde Fenerbahçe ile olan sözleşmeleri 2024 yılında sona erecek. 



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