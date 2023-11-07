Fenerbahçe'den Büyükekşi'nin sözlerine tepki

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sözlerine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Büyükekşi'nin sözlerine tepki
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07 Kasım 2023 16:44
Fenerbahçe cephesinden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısına tepki geldi.

Sarı lacivertli kulübün yönetisi Sertaç Komsuoğlu, Büyükekşi'nin sözlerine karşılık olarak, "Milli takım Avrupa Şampiyonasında finale kalmış, Hocamız Montella İstanbul'da ikame ediyormuş!" tepkisini verdi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN SÖZLERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

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