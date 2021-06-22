Fenerbahçe'den bütçe için "temizlik" operasyonu!

Geçen sezon yapılan 22 transferle kadroyu genişletip, bütçeyi daraltan Sarı-Lacivertliler'de temizlik operasyonu yapılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den bütçe için 'temizlik' operasyonu!
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22 Haziran 2021 11:26
Yeni sezon öncesinde iddialı ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de önce bütçe operasyonu yapılacak.

Geçen sezon gerçekleştirilen 22 transferle hem kadro oldukça genişlemiş hem de bütçe oldukça daralmıştı. Bu nedenle yönetim transferde çok rahat hareket edemezken, kadroda büyük bir temizlik yapılacağı öğrenildi.

İlk giden Frey oldu

Yıllık maaşı yüksek olan ve gelecek sezon planlamalarında yer almayan isimlerle operasyonu başlatacak olan Kanarya'da gönderilecek ilk ismin senelik 3.5 milyon Euro kazanan Luiz Gustavo olduğu kaydedildi. Brezilyalı orta sahanın ardından Sosa, Tisserand, Zanka, Dirar ve Perrotti'yle de yollar ayrılacak. 1.2 milyon Euro maaşlı Frey'le vedalaşan Sarı-Lacivertliler bu operasyon sonunda sadece maaşlardan minimum 13 milyon Euro (135.8 milyon TL) tasarruf edecek.


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