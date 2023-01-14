Fenerbahçeli yöneticilerin, önceki gün Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile İstanbul'daki buluşmasında Haji Wright'ın yanı sıra Bünyamin Balcı da gündeme geldi.Fenerbahçe, Bünyamin Balcı içinönerdi. Antalyaspor'un ise 22 yaşındaki sağ bekten beklentisininolduğu gelen bilgiler arasında.Bu transferde 2 veya 3 oyuncunun takasta kullanılması beklenirken Akdeniz ekibinin aklında söz konusu futbolcuların maaşlarını ödeme noktasında soru işareti bulunduğu belirtildi.Sağ bek sıkıntısı olmayan Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı'yı yerli kuralından dolayı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sarı-lacivertliler ayrıca sezon sonunda Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na gelecek olası teklifler nedeniyle şimdiden sağ bek pozisyonunu garanti altına almayı planlıyor.