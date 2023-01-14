Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı teklifi

Fenerbahçe, Antalyasporlu 22 yaşındaki sağ bek Bünyamin Balcı için teklifini yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı teklifi
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14 Ocak 2023 14:04
Bunyamin Balci
Bunyamin Balci
Antalyaspor
Fenerbahçeli yöneticilerin, önceki gün Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile İstanbul'daki buluşmasında Haji Wright'ın yanı sıra Bünyamin Balcı da gündeme geldi.

Fenerbahçe, Bünyamin Balcı için 2.5 milyon Euro önerdi. Antalyaspor'un ise 22 yaşındaki sağ bekten beklentisinin 5 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında.

TAKAS DÜŞÜNCESİ

Bu transferde 2 veya 3 oyuncunun takasta kullanılması beklenirken Akdeniz ekibinin aklında söz konusu futbolcuların maaşlarını ödeme noktasında soru işareti bulunduğu belirtildi.

OSAYİ-SAMUEL VE FERDİ KADIOĞLU ETKİSİ

Sağ bek sıkıntısı olmayan Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı'yı yerli kuralından dolayı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sarı-lacivertliler ayrıca sezon sonunda Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na gelecek olası teklifler nedeniyle şimdiden sağ bek pozisyonunu garanti altına almayı planlıyor. 

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