Fenerbahçe, hem savunmanın sağında orijini bu mevki olan birini almak hem de yerli yelpazesini genişletmek istiyor.Teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası'na kadar olan bölümde sağ bekte hücumdan devşirme Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'nu kullanmıştı. Fenerbahçe bu bölgeye takviye planlıyor.Gündemdeki isim de yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin radarında olan Bünyamin Balcı. Sarı-lacivertliler genç kanat savunucusu için kısa süre içinde Antalyaspor'un kapısını çalacak.Bünyamin Balcı'nın Antalyaspor ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor. Fenerbahçe, 2.5 milyon euro'luk bir teklifle Akdeniz ekibinin kapısını çalacak. Kırmızı-beyazlı ekibin beklentisi ise biraz daha yüksek.Bünyamin Balcı sezon başında da Kanarya'nın gündemine girmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Fenerbahçe bu defa hem kulübüne hem de Bünyamin'e geçerli teklifler sunarak işi bitirmeye çalışacak. 22 yaşındaki oyuncunun transferi teknik direktör Jorge Jesus'un da elini güçlendirecek.Bünyamin Balcı futbola Antalyaspor altyapısında başladı. Antalyaspor'un çeşitli kategorilerinde forma terleten oyuncu sonrasında takımın A seviyesine yükseldi. Bünyamin Balcı 2019 sezonundan bu yana Antalyaspor A takımının formasını terletiyor. Oyuncu ayrıca çok yönlülüğü ile dikkat çekmekte. Ana mevkisi sağ bek olan futbolcu, önlibero ve orta sahanın sağında görev alabiliyor.