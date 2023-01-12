Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Antalyasporlu Bünyamin Balcı'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi
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12 Ocak 2023 11:30
Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer eden Fenerbahçe'nin Antalyspor'un sağ beki Bünyamin Balcı için de teklif yaptığı iddia ediliyor.

22 yaşındaki yetenekli oyuncuya karşılık para + futbolcu önerildiği gelen haberler arasında. Yanıt olumlu olursa Balcı da kadroya dahil edilecek.

1.73 boyundaki oyuncu, ligde bu sezon 16 maçta bin 314 dakika süre alıp, 2 asist yaptı.




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