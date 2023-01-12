Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı hamlesi

Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer eden Fenerbahçe'nin Antalyspor'un sağ beki Bünyamin Balcı için de teklif yaptığı iddia ediliyor.22 yaşındaki yetenekli oyuncuya karşılık para + futbolcu önerildiği gelen haberler arasında. Yanıt olumlu olursa Balcı da kadroya dahil edilecek.1.73 boyundaki oyuncu, ligde bu sezon 16 maçta bin 314 dakika süre alıp, 2 asist yaptı.