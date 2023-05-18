Fenerbahçe'den bu sezon ilk derbi galibiyeti

Fenerbahçe, bu sezon ilk derbi galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı.
Bu sezon ilk derbisini Beşiktaş deplasmanında oynayan Fenerbahçe, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Ardından Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı derbi maçtan ise 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı ilk derbi maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Evinde oynadığı ikinci derbide ise 10 kişi kalan rakibi Beşiktaş'a 4-2 kaybetti.
Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk derbi galibiyetini alan Fenerbahçe, yılın son derbisini ise Nef Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı oynayacak.
FENERBAHÇE'NİN DERBİ KARNESİ
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
Bu sezon ilk derbisini Beşiktaş deplasmanında oynayan Fenerbahçe, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Ardından Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı derbi maçtan ise 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı ilk derbi maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Evinde oynadığı ikinci derbide ise 10 kişi kalan rakibi Beşiktaş'a 4-2 kaybetti.
Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk derbi galibiyetini alan Fenerbahçe, yılın son derbisini ise Nef Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı oynayacak.
FENERBAHÇE'NİN DERBİ KARNESİ
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor