Fenerbahçe'den bu sezon ilk derbi galibiyeti

Fenerbahçe, bu sezon 5. derbisinde ilk kez kazanmaya başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'den bu sezon ilk derbi galibiyeti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2023 22:22
Fenerbahçe, bu sezon ilk derbi galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı.

Bu sezon ilk derbisini Beşiktaş deplasmanında oynayan Fenerbahçe, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Ardından Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı derbi maçtan ise 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı ilk derbi maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Evinde oynadığı ikinci derbide ise 10 kişi kalan rakibi Beşiktaş'a 4-2 kaybetti.

Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk derbi galibiyetini alan Fenerbahçe, yılın son derbisini ise Nef Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN DERBİ KARNESİ

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery