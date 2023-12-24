Fenerbahçe'den bu sezon bir ilk

Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir maçta isabetli şut çekemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'den bu sezon bir ilk
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24 Aralık 2023 23:52
Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez isabetli şut kaydedemediği bir maça imza attı.

Derbi öncesinde ligde oynadığı 16 maçın 15'inde gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, yalnızca Yukatel Adana Demirspor deplasmanında gol üretememiş ancak 8 isabetli şut kaydetmişti.

Galatasaray maçında ligde ikinci kez gol atamayan Fenerbahçe, buna karşın isabetli şut da atamadı.

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