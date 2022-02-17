Fenerbahçe'den Brezilya'ya: Diego Rossi!

Fenerbahçe'nin sezon başında Los Angeles FC'den kiraladığı Diego Rossi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre; Flamengo, Diego Rossi transferini bitirme noktasına geldi.
Haberde; Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu devreye sokmayı düşünmemesi üzerine Uruguaylı oyuncu için Flamengo'nun harekete geçtiği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maçta şans bulan 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu; 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
Fenerbahçe, Diego Rossi'yi satın alma opsiyonu ile Los Angeles FC'den kiralamıştı. Uruguaylı futbolcunun, MLS ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek.
Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre; Flamengo, Diego Rossi transferini bitirme noktasına geldi.
Haberde; Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu devreye sokmayı düşünmemesi üzerine Uruguaylı oyuncu için Flamengo'nun harekete geçtiği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maçta şans bulan 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu; 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
Fenerbahçe, Diego Rossi'yi satın alma opsiyonu ile Los Angeles FC'den kiralamıştı. Uruguaylı futbolcunun, MLS ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek.