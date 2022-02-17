Fenerbahçe'den Brezilya'ya: Diego Rossi!

Fenerbahçe'nin sezon başında Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi için Brezilya ekibi Flamengo'nun devreye girdiği belirtildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Brezilya'ya: Diego Rossi!
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17 Şubat 2022 08:43
Fenerbahçe'nin sezon başında Los Angeles FC'den kiraladığı Diego Rossi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre; Flamengo, Diego Rossi transferini bitirme noktasına geldi.

Haberde; Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu devreye sokmayı düşünmemesi üzerine Uruguaylı oyuncu için Flamengo'nun harekete geçtiği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maçta şans bulan 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu; 2 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi satın alma opsiyonu ile Los Angeles FC'den kiralamıştı. Uruguaylı futbolcunun, MLS ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek.

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