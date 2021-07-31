Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a Attila Szalai yanıtı!

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'nin talipleri bitmiyor. Özellikle Euro 2020'de gösterdiği başarılı performans sonrası dev kulüplerin transfer listesine giren Szalai için ilk resmi transfer teması da kuruldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a Attila Szalai yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2021 11:49
Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin en başarılı transferlerinden biri olan Attila Szalai konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor...

EURO 2020'de Macaristan forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için sarı-lacivertilere ilk transfer teklifi geldi.

Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye yazılı olarak 12 milyon Euro'luk teklif sundu.

Macar stoper için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri geri çevirme kararı alan sarı-lacivertilerin Dortmund'u geri çevirdiği belirlendi.

Alman kulübünün önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmayacağı merakla bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.