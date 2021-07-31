Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a Attila Szalai yanıtı!

Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin en başarılı transferlerinden biri olan Attila Szalai konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor...



EURO 2020'de Macaristan forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için sarı-lacivertilere ilk transfer teklifi geldi.



Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye yazılı olarak 12 milyon Euro'luk teklif sundu.



Macar stoper için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri geri çevirme kararı alan sarı-lacivertilerin Dortmund'u geri çevirdiği belirlendi.



Alman kulübünün önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmayacağı merakla bekleniyor.



