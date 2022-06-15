Fenerbahçe, Sırbistan temsilcisi Partizan'ın altyapısında yetişen genç futbolcu Ensar Brahic'i kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, serbest statüde bulunan 18 yaşındaki futbolcu ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ensar Brahic'in yeni sezonda kulübün 19 yaş altı takımında forma giyeceği aktarıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, serbest statüde bulunan 18 yaşındaki futbolcu ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ensar Brahic'in yeni sezonda kulübün 19 yaş altı takımında forma giyeceği aktarıldı.