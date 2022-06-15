Fenerbahçe'den bir transfer daha: Ensar Brahic

Fenerbahçe, Sırbistan temsilcisi Partizan'ın altyapısında yetişen genç futbolcu Ensar Brahic'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den bir transfer daha: Ensar Brahic
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15 Haziran 2022 15:49
Fenerbahçe, Sırbistan temsilcisi Partizan'ın altyapısında yetişen genç futbolcu Ensar Brahic'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, serbest statüde bulunan 18 yaşındaki futbolcu ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ensar Brahic'in yeni sezonda kulübün 19 yaş altı takımında forma giyeceği aktarıldı.



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