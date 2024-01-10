Fenerbahçe'den bir ilk: İlk devrede 5 gol

Konyaspor maçının ilk yarısını 5-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon bir lig maçının ilk yarısında 5 gol atan ilk takım olmayı başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den bir ilk: İlk devrede 5 gol
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10 Ocak 2024 22:15
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bu sezon bir lig maçının ilk yarısında 5 gol atan ilk takım olmayı başardı.

İSTANBULSPOR MAÇINDA DA İLK YARIDA 4 GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan İstanbulspor maçını 5-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmada attığı 5 golün 4'ünü ise mücadelenin ilk yarısında kaydetmişti. Fenerbahçe, o maçın ilk yarısında attığı 4 golle, bu sezon bir lig maçının ilk yarısında 4 gol atan ilk takım olma başarısı da göstermişti.

KARŞILAŞMALARIN İLK YARISINDA EN FAZLA GOL ATAN TAKIM

Konyaspor maçında ilk yarıda 5 gol atan Fenerbahçe, bu sezon ligde oynanan maçların ilk yarılarında attığı gol sayısını 29'a çıkardı. Karşılaşmaların ilk yarısında en çok gol atan takım olan sarı-lacivertli ekip, ligde daha önce Başakşehir ve Hatayspor maçlarının ilk yarısında 3, İstanbulspor maçının ilk yarısında ise 4 gol kaydetmişti.

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