Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, genel kurul toplantısında kulübün vergi borcuyla ilgili açıklamalar yapmış ve borcun nasıl indirildiği konusunda konuşmuştu. Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye bu konuyla ilgili bir gönderme geldi.



FENERBAHÇE'DEN AHMET NUR ÇEBİ'YE GÖNDERME



Ahmet Nur Çebi, "200 milyonluk vergi borcunu 16 milyon liraya indirdik. Ankara'ya git gel… Yalvardık, yakardık…" derken, bugün Fenerbahçe'de yapılan olağan mali genel kurul toplantısında Erol Bilecik dikkati çeken bir açıklama yaptı.



EROL BİLECİK: "DEVLETİMİZDEN HİÇBİR İNDİRİM TALEBİMİZ OLMADI"



Bilecik, "Ödemekle yükümlü olduğumuz vergilerin tamamını ödedik. Bununla gurur duyuyoruz. Devletimizden hiçbir indirim talebimiz olmadı. Sadece 2019 yılında 169 milyon TL vergi ödemesi yaptık" ifadesini kullandı.



FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN BORCU NE KADAR?



Bu arada Fenerbahçe'nin toplam borcu 6 Milyar 190 milyon TL olarak açıklandı. Beşiktaş Kulübü'nün ise borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 lira olduğu ifade edilmişti.





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