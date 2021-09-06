Fenerbahçe'den Berisha'ya 1.5 milyon euro

Mergim Berisha'nın Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon euro garanti ücret alacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'den Berisha'ya 1.5 milyon euro
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06 Eylül 2021 12:28
Mërgim Berisha
Mërgim Berisha
Fenerbahçe
KAP'a henüz resmi bildirimi yapılmayan Mergim Berisha'nın Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon euro garanti ücret alacağı iddia edildi. Kosova asıllı Alman golcünün kontratında bonuslar da olduğu belirtiliyor. 23 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.


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