KAP'a henüz resmi bildirimi yapılmayan Mergim Berisha'nın Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon euro garanti ücret alacağı iddia edildi. Kosova asıllı Alman golcünün kontratında bonuslar da olduğu belirtiliyor. 23 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Fenerbahçe'den Berisha'ya 1.5 milyon euro
Mergim Berisha'nın Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon euro garanti ücret alacağı iddia edildi.
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06 Eylül 2021 12:28
Mërgim BerishaFenerbahçe
Fenerbahçe
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