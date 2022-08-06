Fenerbahçe'den Berisha için ret!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimlerden biri olan Mergim Berisha için gelen bir teklif reddedildi.
Almanya Bundesliga temsilcisi, Berisha için sarı-lacivertlilere 2 milyon euro'luk teklifte bulundu. Fenerbahçe ise bu rakamı geri çevirdi.
24 yaşındaki futbolcuyu listesinde tutmaya devam eden Mainz, oyuncunun durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.
Almanya Bundesliga temsilcisi, Berisha için sarı-lacivertlilere 2 milyon euro'luk teklifte bulundu. Fenerbahçe ise bu rakamı geri çevirdi.
24 yaşındaki futbolcuyu listesinde tutmaya devam eden Mainz, oyuncunun durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.
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