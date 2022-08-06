Fenerbahçe'den Berisha için ret!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimlerden biri olan Mergim Berisha için gelen bir teklif reddedildi.Almanya Bundesliga temsilcisi, Berisha için sarı-lacivertlilere 2 milyon euro'luk teklifte bulundu. Fenerbahçe ise bu rakamı geri çevirdi.24 yaşındaki futbolcuyu listesinde tutmaya devam eden Mainz, oyuncunun durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.