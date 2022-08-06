Fenerbahçe'den Berisha için ret!

Fenerbahçe, gözden çıkardığı Mergim Berisha için Alman ekibi Mainz'dan gelen teklifi geri çevirdi!

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Berisha için ret!
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06 Ağustos 2022 11:17
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimlerden biri olan Mergim Berisha için gelen bir teklif reddedildi.

Almanya Bundesliga temsilcisi, Berisha için sarı-lacivertlilere 2 milyon euro'luk teklifte bulundu. Fenerbahçe ise bu rakamı geri çevirdi.

24 yaşındaki futbolcuyu listesinde tutmaya devam eden Mainz, oyuncunun durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.






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