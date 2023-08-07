Fenerbahçe'den Berghuis hamlesi!

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş'ında peşinde olduğu Steven Berghuis'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun şartlarını kulübü Ajax'a sordu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Berghuis hamlesi!
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07 Ağustos 2023 08:26
Son güncelleme 07 Ağustos 2023 10:04
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu yıldızlarla doldurmaya devam etmek istiyor. Sarı-Lacivertli ekibin son hamlesi, hem 10 numara hem de kanatta görev yapabilen Steven Berghuis'a yönelik oldu. Beşiktaş'ın da istediği futbolcunun kulübüyle görüşen Fenerbahçe, gelecek cevaba göre yol haritasını belirleyecek.



Berghuis hamlesi 

Yakın zamanda adı Beşiktaş için de geçen Steven Berghuis, Fenerbahçe'nin de radarına girdi. Sarı-Lacivertliler'in, Berghuis'in transfer şartlarını Ajax'a sorduğu öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle de temasa geçileceği belirtildi.

10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Hollandalı yıldızın kontratı 2025'te sona eriyor. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcuya başka teklifler de geldiği konuşuluyor.Kanarya'nın, Ajax'ın Berghuis konusundaki maddi beklentisini öğrenmesinin ardından bu transferdeki yol haritasını belirleyeceği bildirildi. 

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