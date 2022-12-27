Fenerbahçe'den beraat kararının yıldönümü paylaşımı

Fenerbahçe, 3 Temmuz davasında verilen beraat kararının 1. yıldönümüyle ilgili paylaşım yaptı.Kulübün resim internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda "Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin, Futbolda Sözde Şike Davası'nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını onamasının ardından vicdanlarda tertemiz olan Kulübümüz, hukuk önünde de masumiyetini resmen kanıtlayalı "tam 1 yıl oldu."" ifadeleri kullanıldı.İşte o paylaşım: