Fenerbahçe'den Becao ve Fred için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlık yaşayan Fred ve Becao için açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında Becao'nun Hamstring grubundan tendonunda kopma olduğu, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Becao ve Fred için sakatlık açıklaması!
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01 Kasım 2023 11:06
Son güncelleme 01 Kasım 2023 11:33
Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlık yaşayan iki oyuncusu Rodrigo Becao ve Fred için açıklama yaptı.

Becao'nun hamstring grubundan tendon kopması ve Fred'in ise kasık bölgesinde 2. derece yırtık olduğu açıklandı. Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmedi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BECAO VE FRED NE KADAR YOK?

Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı savunma oyuncusu Becao'nun sakatlığı nedeniyle 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fred'in ise 3 hafta forma giymemesi bekleniyor.

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