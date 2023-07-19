Fenerbahçe'den Becao için KAP açıklaması!

Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Becao için KAP açıklaması!
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19 Temmuz 2023 15:37
Son güncelleme 19 Temmuz 2023 15:59
Fenerbahçe, İtalya'nın Udinese Kulübünde forma giyen Brezilyalı savunmacı Rodrigo Nascimento França'nın (Becao) transferi için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Becao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere bu gece İstanbul'a geleceği de belirtildi.

Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giydi.

Fenerbahçe, kontratının son senesindeki oyuncu için Udinese'ye 9 milyon Euro ödeyecek. Brezilyalı savunmacı, 1.8 milyon Euro garanti ücret üzerinden dört yıllık imza atacak.

SAVUNMAYA İLK O YAZILACAK

Rodrigo Becao, Fenerbahçe'de savunmanın sigortası olacak. Başarılı teknik adam, sambacının yanına ise Alexander Djiku'yu monte edecek. Bu iki isim savunmanın vazgeçilmezi olacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Becao'nun transferinin bittiğini açıklamıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Bahia ekibine futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formalarını terletti.

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