Fenerbahçe'den Batuhan Kör hamlesi

Sarı-Lacivertliler, transferde yerli oyuncu tercihlerini genç oyunculardan yana kullanma kararı almıştı. Yönetim, ilk harekâtı Bursasporlu Batuhan Kör için yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçeli yetkililer, ekonomik anlamda zor günler geçiren Timsah'ın İkinci Başkanı ve Futbol Şubesi Sorulusu Emin Adanur ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. 20 yaşındaki hücum oyuncusu Batuhan geride kalan sezonda 31 resmi maçta 11 gol atmıştı.
Fenerbahçeli yetkililer, ekonomik anlamda zor günler geçiren Timsah'ın İkinci Başkanı ve Futbol Şubesi Sorulusu Emin Adanur ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. 20 yaşındaki hücum oyuncusu Batuhan geride kalan sezonda 31 resmi maçta 11 gol atmıştı.