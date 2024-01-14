Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine katan'nin yıldızlarına da talipler var. Bu isimlerin başındageliyor...Yaz döneminde İngiltere'nin yolunu tutan ancak anlaşmazlıklar nedeniyle geri dönen Belçikalı oyuncu, Dzeko'nun arkasındaEURO 2024'te forma giymek içinAncakBirçok kulüp ve menajer, 30 yaşındaki oyuncu için yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco'yu arayarak bilgi aldı. Sarı-lacivertli yönetim,Teknik direktör İsmail Kartal da 22 resmi maçta sadece 914 dakika süre almasına rağmen 9 gol-3 asistlik katkı yapan Batsman lakaplı oyuncudan memnun.