Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı
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29 Aralık 2022 22:56
Fenerbahçe Kulübü, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçındaki hakem kararlarının ardından flaş bir karar aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında "Kulübümüz yarın (cuma) saat 15.00'te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir." ifadelerine yer verildi.

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