Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı

Fenerbahçe Kulübü, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçındaki hakem kararlarının ardından flaş bir karar aldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu.
Fenerbahçe'nin açıklamasında "Kulübümüz yarın (cuma) saat 15.00'te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir." ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu.
Fenerbahçe'nin açıklamasında "Kulübümüz yarın (cuma) saat 15.00'te son yaşanan gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecektir." ifadelerine yer verildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ