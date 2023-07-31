Fenerbahçe'den Barrow için teklif!

Fenerbahçe, Bologna forması giyen Musa Barrow için 7 milyon euro'luk transfer teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Barrow için teklif!
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31 Temmuz 2023 01:41
Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen Musa Barrow için yeni bir girişimde bulundu.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli takım Barrow için Bologna'ya 7 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

İtalyan ekibi ise Fenerbahçe'den gelen bu teklife henüz yanıt vermedi.

Fenerbahçe, Barrow için gelecek cevaba göre kanat transferi için hareket edecek.

MUSA BARROW KİMDİR?

24 yaşındaki Gambiyalı sol kanat, İtalyan ekibiyle 128 maçta forma giydi ve 27 gol 28 asist yaptı. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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