Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a davet

Fenerbahçe'de kurmaylar, 27 Mart'ta eski başkan ve yöneticiler için düzenlenecek iftar yemeğine Aziz Yıldırım'ı da davet etti. Mesaj, Aziz Yıldırım'ın yakınındaki isimler aracılığıyla iletildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a davet
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25 Mart 2024 10:08
Fenerbahçe yönetimi, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan ve yöneticilerle yapılacak istişare iftarına Aziz Yıldırım'ı da davet etti.

Yöneticiler Fethi Pekin ve Burak Kızılhan, Yıldırım'ı, yakınındaki isimler aracılığıyla 27 Mart'ta düzenlenecek geniş katılımlı iftar yemeğine davet etti. Başkan Ali Koç kulüpte görev yapmış isimlerin görüşlerinin mevcut durumda her zamankinden önemli olduğuna inanıyor.

"ARAMIZDA OLMASI MUTLU EDECEK"

Pekin ve Kızılhan, "Aziz Yıldırım başkanımızın bizimle olmasına büyük önem veriyoruz. Fikirlerine duymak isteriz. Kendisini de aramızda görmek bizi çok mutlu edecek" mesajını iletti.

Hatırlanacağı gibi Aziz Yıldırım başkanlıktan ayrıldığından bu yana genel kurul ve Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılmıyor. Yıldırım, son olarak "Fenerbahçe'nin tek sorunu var, başarı" demiş ve camiaya birliktelik mesajı vermişti.

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