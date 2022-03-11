FIFA'nın Rusya'daki yabancı oyunculara sezon sonuna kadar başka bir ülkeye transfer olmaları için tanıdığı hak dün resmen yürürlüğe girdi.



Fenerbahçe, Spartak Moskova'nın Brezilyalı yıldızı Ayrton Lucas için vites yükseltti. Menajeri Carlos Leite'nin, "Spartak'da kalma" tavsiyesinde bulunduğu 24 yaşındaki sol bekin kararı bekleniyor.



Fenerbahçe ise Leite'ye, bu transferi en geç önümüzdeki hafta bitirmemeleri halinde geri çekilecekleri mesajını yolladı.









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