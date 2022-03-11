Fenerbahçe'den Ayrton Lucas'a: "Çok beklemeyiz"

Fenerbahçe, ilgilendiği sol bek oyuncusu Ayrton Lucas için menajeri Carlos Leite'ye önümüzdeki hafta transferin bitmemesi halinde tekliflerini geri çekeceklerini söyledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Ayrton Lucas'a: 'Çok beklemeyiz'
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11 Mart 2022 10:11
Ayrton Lucas Dantas de Medeiros
Ayrton Lucas Dantas de Medeiros
S. Moskova
FIFA'nın Rusya'daki yabancı oyunculara sezon sonuna kadar başka bir ülkeye transfer olmaları için tanıdığı hak dün resmen yürürlüğe girdi.

Fenerbahçe, Spartak Moskova'nın Brezilyalı yıldızı Ayrton Lucas için vites yükseltti. Menajeri Carlos Leite'nin, "Spartak'da kalma" tavsiyesinde bulunduğu 24 yaşındaki sol bekin kararı bekleniyor.

Fenerbahçe ise Leite'ye, bu transferi en geç önümüzdeki hafta bitirmemeleri halinde geri çekilecekleri mesajını yolladı.

 

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