Fenerbahçe'den ayrılıyor: Eşyalarını topladı!

Gremio, Fenerbahçe'ye Joao Pedro için kiralama teklifinde bulundu. Pedro, sağlık kontrolleri için Brezilya'ya gidiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den ayrılıyor: Eşyalarını topladı!
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31 Temmuz 2023 17:21
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Joao Pedro'nun yeni takımı netlik kazanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilya ekiplerinden Gremiro, 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu.

VALİZİNİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin ayrılığına sıcak baktığı Pedro, bu gelişmenin ardından eşyalarını topladı. Pedro, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Brezilya'ya gidecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu geçen sezon Cagliari'den kadrosuna katmıştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 28 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.



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