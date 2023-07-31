Fenerbahçe'den ayrılıyor: Eşyalarını topladı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Joao Pedro'nun yeni takımı netlik kazanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilya ekiplerinden Gremiro, 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu.
VALİZİNİ TOPLADI
Fenerbahçe'nin ayrılığına sıcak baktığı Pedro, bu gelişmenin ardından eşyalarını topladı. Pedro, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Brezilya'ya gidecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, Joao Pedro'yu geçen sezon Cagliari'den kadrosuna katmıştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 28 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilya ekiplerinden Gremiro, 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu.
VALİZİNİ TOPLADI
Fenerbahçe'nin ayrılığına sıcak baktığı Pedro, bu gelişmenin ardından eşyalarını topladı. Pedro, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Brezilya'ya gidecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, Joao Pedro'yu geçen sezon Cagliari'den kadrosuna katmıştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 28 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.