Fenerbahçe'den ayrıldı, Daçka'ya imza attı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, Fenerbahçe'den ayrılan ABD'li oyuncu Markel Starks'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.



Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka'mız, son olarak Fenerbahçe Beko'nun ABD'li gardı Markel Starks'ı transfer etti. Yeni transferimiz Markel Starks'a yeşil-siyahlı formamızla başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.



ABD'nin Maryland eyaletinin Accokeek kentinde 1991 yılında dünyaya gelen Markel Stark, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.



Fenerbahçe Beko ile 8 maça çıkan 1,88 metre boyundaki oyuncu, 5,8 sayı, 1,7 ribaunt ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı.





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