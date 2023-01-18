Fenerbahçe'den ayrıldı, Arkas Spor ile anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 6 maçını kazanan 3'üncü sıradaki Arkas Spor, dizinden ikinci kez ameliyat olan pasör çaprazı Efe Mandıracı'nın yokluğunu doldurmak için Fenerbahçe'den Oğuzhan Tarakçı ile anlaştı.



Kariyerinde Galatasaray, Düzce Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş, Kocaeli BŞB Kağıtspor, Altekma ve Halkbank kulüplerinde de görev alan 29 yaşında ve 1.96 boyundaki Oğuzhan, bu kez Arkas Spor'un başarısı için ter dökecek.

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