Fenerbahçe'den ayrılan küllerinden doğuyor

Fenerbahçe'nin büyük ümitlerle transfer ettiği ancak sonrasında şans veremediği ya da verim alamadığı isimler, gittikleri yerde kendilerini aşıyor.Süper Lig'de sadece bir maça çıkabilen ve Braga'ya kiralanan Bruma, Portekiz Ligi'nde 9 karşılaşmada 3 gol-2 asiste ulaştı. Berisha, Augsburg formasıyla 30 maçta 9 gol-4 asistle kalmadı, kendisine de Almanya Milli Takımı'nın kapılarını açtı. Alman yıldızın bu performansı Fenerbahçe'nin kasasına 4.5 milyon euro girmesini sağlayacak. Augsburg geçtiğimiz günlerde Berisha'nın sözleşmesindeki opsiyonu kullanacağını duyurdu.Geleceğe yatırım için alınan Tiago Çukur, gelişmesi için gönderildi. 20 yaşındaki santrfor, Dender ile 26 maçta 5 gol-3 asistle dikkat çekti. Sezon başında bedelsiz olarak Luzern'in yolunu tutan Max Meyer ise İsviçre Ligi'nde 21 karşılaşmada 9 gol-3 asist kaydetti.